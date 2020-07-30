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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى محافظة القاهرة وجميع المحافظات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:18 م
مواقيت صلاة عيد الأضحى
مواقيت صلاة عيد الأضحى 2002
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يقدم لكم «الدستور» مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى محافظة القاهرة وجميع المحافظات المصرية، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد وقفة يوم عرفات للعام الهجري 1441 وكذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

وقال بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتم لشهر ذو القعدة 1441 هجرياً على إن تكون غرة شهر ذى الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 30-7-2020 ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو 2020.

وكشف البيان عن موعد يوم الرؤية، مؤكداً أن هلال شهر ذى الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك يوم الإثنين الموافق 20 يوليو ميلادياً  و29 من ذى القعدة 1441 هجرياً فى تمام الساعة 7:33 مساءً بتوقيت القاهرة .

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

 

المدينةوقت الصلاة
القاهرة5:38
الإسكندرية5:41
الفيوم5:41
الجيزة5:39
بني سويف5:41
المنيا5:44
أسيوط5:44
بور سعيد5:32
سوهاج5:43
السويس5:33
قنا5:39
العريش5:26
أسوان5:42
الطور5:32
أبو سمبل5:50
سانت كاترين5:30
مرسى مطروح5:52
طابا5:25
الغردقة5:30
شرم الشيخ5:30
الخارجة5:50
دمنهور5:40
الإسماعيلية5:32
طنطا5:38
دمياط5:34
المنصورة5:36
السلوم6:00
الزقازيق5:36
نويبع5:27
بنها5:38
حلايب5:30
شبين الكوم5:39
كفر الشيخ5:38

صلاة العيد الكبير فى الساحات وموقف السعودية من موسم الحج 2020

ومن المنتظر إن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن إمكانية إقامة صلاة العيد فى الساحات أو فى المساجد بعد فتحها، حيث شهدت صلاة عيد الفطر إقامة الصلاة فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

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وفى ذات السياق، فيما يخص موسم الحج، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إقامة موسم الحج 2020 بإعداد محدودة من المتواجدين داخل المملكة من جميع الجنسيات العربية والأجنبية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة وارتفاع نسبة الإصابة مما يشكل خطراً كبيراً على صحة الحجاج فى حالة إقامة موسم الحج بأعداد كبيرة.

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