تركيا: 17 وفاة و947 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 وفاة و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5419، والإصابات إلى 215 ألفا و940 حالة.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 197،733 شخصا بعد تسجيل 1013 حالة شفاء جديدة.وأشار وزير الصحة التركي، إلى أن الجهات الطبية أجرت أكثر من 4.107 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.