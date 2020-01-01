الإفتاء: مساندة الحاكم واجب شرعى (فيديو)

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية ترى عمل الحاكم وولي الأمر في سياسة أمور البلاد والعباد من أعظم الأعمال والقربات التي يصلون بها إلى رضا الله تعالى.وأضافت الدار، عبر فيديو موشن جرافيك، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن مساندة الحاكم وولى الأمر فى القيام بمهام عمله واجب شرعي وضرورة إنسانية، فبها يتحقق الاستقرار الاجتماعى الإنسانى، وبواسطتها تنضبط أمور الحياة وتحفظ العقائد وتقام شعائر الدين.