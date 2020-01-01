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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:28 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 165 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16262 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المُختبرية، قد بلغ 917786 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 259 حالة، كما تم تسجيل 379 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 13821 حالة.

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