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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:22 م
إصابة أشخاص بطلق
إصابة أشخاص بطلق ناري
مصطفى دياب
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أصيب، مساء الأربعاء، 4 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمرفق الإسعاف يفيد بإصابة 4 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة، وعلى الفور أمر الدكتور حسن درويش، رئيس فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بانتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى القصاصين المَركزي ومنها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتبين أنهم عاطف عبدالعزيز، أصيب بطلق ناري بالقدم اليسرى، وعلي السيد عبدالعزيز، 50 سنة، من المغاربة أصيب بطلق ناري بالقدم اليسرى، وأحمد إبراهيم حسن، 35 سنة، من عزبة أبوالسيد، أصيب بطلق ناري في القدم اليمني، وعمرو محمد، 31 سنة، أصيب بطلق ناري في الظهر من عزبة أبوالسيد.

وانتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت، مساء الأربعاء، في عزبة أبوالسيد بالإسماعيلية، ولم تكشف تحريات المباحث عن أسباب المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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