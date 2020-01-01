استرداد 13 ألفًا و778 مترًا ضمن الموجة 16 بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استرداد 13 ألفًا و778 مترًا ضمن الموجة 16، بالإزالة، بواقع 199 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في 8 يوليو الجارى وحتى الآن.وأوضح المحافظ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت اليوم، عن تنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز المحلة الكبرى وكفرالزيات، وإزالتها في المهد لعدد 6 حالات تعد علي أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز المحلة الكبرى وقَطور وطنطا والسنطة.وأكد رحمي، أن الحملات مستمرة بكافة المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.