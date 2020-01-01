رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تصعد 2% بدعم من هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:10 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
صعدت أسعار النفط 2%، اليوم الأربعاء بدعم من هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن المكاسب قيًدها تحرك أوبك وحلفائها نحو تقليص تخفيضات الإمدادات بدءا من أغسطس مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من جائحة فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دفعة بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "التقرير يوحي بأننا سنرى مزيدا من الانخفاضات في المخزونات في الأسابيع المقبلة، وسنشهد تراجعا في الإمدادات والسوق تشير إلى أننا سنحتاج إلى المزيد من النفط قريبا، ربما في أغسطس".

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10% من المعروض العالمي، بعد أن دمر الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وبعد يوليو، من المتوقع أن تتقلص التخفيضات الإنتاجية إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك+ بصدد الانتقال إلى المرحلة التالية في اتفاقها لتخفيضات النفط عندما من المتوقع أن تخفف التخفيضات الإنتاجية مع تعافي الطلب على النفط.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن استعادة جزئية للإنتاج ستعود بالفائدة على السوق وإن روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بحوالي 400 ألف برميل يوميا من أغسطس.

وقالت أوبك يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يتعافى الطلب على النفط بمقدار 7 ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوط بنحو تسعة ملايين برميل يوميا هذا العام.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، لكن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى تبقي على التوتر بين المتعاملين.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

إثيوبيا تتراجع وتنفى بدء ملء سد النهضة

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

نجم الساعة

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ فى مصر

المصرية للاتصالات.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020.. الاستعلام وطرق السداد

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح

صدور الطبعة المصرية من أخر ترجمات علماني «سفينة نيرودا» لإيزابيل الليندي