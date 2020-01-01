عقيلة صالح يثني على دور مصر لإنهاء الأزمة الليبية

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حق الليبيين في الدفاع عن أرضهم، مثنيا على دور مصر لإنهاء الأزمة الليبية.وقال صالح في تصريح صحفي له عقب وصوله ظهر اليوم إلى ليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس، مساء اليوم الأربعاء، إن الشعب الليبي له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة.وأضاف: نود أن نعبر عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما قدمته جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة جميع الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.كما أكد صالح دعم مجلس النواب لجهود الاتحاد الأوربي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بما في ذلك انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي تقوم به تركيا الآن.وأشار إلى التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، داعيا الجميع إلى عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة بما في ذلك توريد المعدات العسكرية واستئجار المرتزقة.كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي في ختام تصريحه إلى ضرورة وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.