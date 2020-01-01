«نعتذر عن سوء التفسير».. التليفزيون الإثيوبي يحذف «ملء السد» من أخباره

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن هيئة الإذاعة الإثيوبية اعتذرت منذ قليل بعد نشرها تصريحات خاصة حول بدء ملء سد النهضة.وأضاف خلال حلقة برنامجه "رأي عام"، والمذاع عبر فضائية ten: هيئة الإذاعة قالت في بيان لها "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق الذي دار حول بدء ملء سد النهضة".وتابع: "كما عدل التليفزيون الإثيوبي الأخبار التي نشرها حول تهنئة وزير الري الإثيوبي الإثيوبيين ببدء ملء سد النهضة، وحذف كلمة (ملء السد)".من ناحيته، علق وزير الري الإثيوبي على الأمر مؤكدَا استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وكشف خلال تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية، أن كميات من المياه زادت خلف سد النهضة بسبب الأمطار الغزيرة.فيما علق السودان على الأمر قائلا: "قياس تدفق المياه في محطة "الديم" كشف عن تراجع ما يعادل 90 مترًا مكعبًا يوميًا وهذا ما يؤكد إغلاق بوابات السد".ولفت "عبدالحميد"، إلى أن الخارجية المصرية طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية حول مدى صحة الأمر وأن مصر تتابع ما يثار من تطورات حول الأمر.