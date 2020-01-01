سيد أبوزيد يكتب.. ليبيا والأمن القومى المصرى

أعلنت البحرية التركية خلال اليومين الماضيان عن استعدادها لإجراء مناورات جوية، وبحرية قبالة سواحل ليبيا فى الوقت الذى أكدت فيه التقارير العسكرية عن استعدادها لقصف مدينة الجفرة الليبية، وقالت إن المناورات ستحمل اسم «نافتيكس»، وستجرى قبالة السواحل الليبية فى ثلاث مناطق مختلفة ستحمل كل منها اسمًا خاصًا هى «بربروس»، وتورجوت رئيس، و«تشاكاباى» وهى أسماء قادات للبحرية العثمانية.الأمر الذى دفع أحد الخبراء العسكريين بأن يقول هذه المناورات رسالة العثمانيية الجدد لدول الاعتدال العرب، وفى مقدمتها مصر بالاستمرار فى إعلان الحرب لعودة العثمانية القديمة، وامتدادها لشواطئ شرق المتوسط التى يعتبرونها ميراث الأجداد، وكذلك تحوى رسائل إلى دول الاتحاد الأوروبى، واليونان، والدول المشاركة فى عملية الرقابة الأوروبية فى البحر المتوسط «ايرنبى» والدول الصديقة، والمعادية، ثم أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة الموافق ١٠/٧/٢٠٢٠ عن إتمام المناورات التركية البحرية الجوية فى البحر المتوسط وقالت الوزارة فى بيان «أجريت قواتنا الجوية، والبحرية تدريبات بحرية مشتركة فى البحر الأبيض المتوسط، وأضافت فى إطار تعزيز وتطوير التدريبات عن بعد، وأجرت هذه المناورات تم إجراءها تحت عنوان التدريب فى البحار المفتوحة بنجاح»، وأشار إلى أن شارك فى التدريبات ١٧ طائرة حربية تحت قيادة العمليا الجيوة فى اسكى شهير إضافة إلى ٨ فرقاطات، وسفن حربية تحت قيادة العمليات البحرية التركية، والقيادة التكتتيكية لمجموعة البعثة الشمالية، وذكرت أنه تمركزت القطع البحرية المشاركة فى التدريبات بأماكن مختلفة بالبحر المتوسط قبل إجراء التمرين، مضيفا أنه أجرى التدريبات على بعد ٢٠٠٠ كم من الحدود البرية التركية، وأوضحت أن التدريبات استمرت لمدة ٨ ساعات جرى خلالها التدريب على التزويد بالوقود من الجو، والتدريب المشترك بين البحر والجو، والتدريب على النقل الجوى البحرى الرسمى. هذا وقد سبق ذلك أيضا إعلان وزارة الدفاع التركية عن إجراء الغواصات التركية، والإيطالية تدريبات بحرية فى البحر الأبيض المتوسط تحت زعم تعزيز التعاون مع البلدين اللذان يملكان أكبر أسطولين من الغواصات فى منطقة البحر الأبيض، فيما أكد الرئيس التركى رجب طيب أوردغان فى أكثر من مرة عزم بلاده عن حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك فى الثروات الطبيعية المكفولة قانونا فى مياه شرق البحر المتوسط مهما بلغت التهديدات من بعض الأطراف الدولية، مما دفع أحد الخبراء العسكريين المصريين بالتعليق على هذه المناورة بأنها رسالة دبلوماسية خطيرة تسمى «بلوماسية البوارج الحربية» كما أنها تأتى ردًا على تدمير منظومة الدفاع الجوى، والإنذار، والحرب الإلكترونية التركية بقاعدة الوطية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وأكد الخبير العسكرى المصرى أن الوجود العسكرى البحرى التركى فى سواحل ليبيا معلوم لنا، وليس مفاجأة، فالمؤكد وجود «فرقاطات، وسفينتى دعم، وغواصين».وأكد أن الموقف المصرى المعلن هو الخطوط الحمراء التى أعلنها، وحددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورد الجيش المصرى على هذه المناورة بإعلان مناورة كبرى للجيش المصرى قرب الحدود التركية أطلق عليها اسم «حسم ٢٠٢٠»، وهو ما أشار إليه أحد الباحثين العسكريين بأن هذه المناورة تشير إلى جاهزية الجيش المصرى التامة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، والممكنة فى العمق الاستراتيجى الغربى، ومن رأينا أن هذا الإعلان السريع من الجانب المصرى هو الذى دفع القوات التركية إلى لم الدور، واقتصار هذه المناورات، والعدول عن أى مآرب عدوانية أخرى كانت تنوى القيام بها على الأراضى الليبية، وقد أشار ياسين أقطاى نائب الرئيس التركى رجب طيب أوردغان إلى أن تدخل مصر بشكل مباشر سيضع مصر فى مواجهة مع تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى.فى حين أكد مسئول تركى آخر بارز رفض ذكر اسمه لوكالة رويترز ردًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تحذير مصر يعد بمثابة تدخل مباشر فى ليبيا لن يروع بلاده فى دعم حلفائها الليبيين، وأعلن قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر أن الجيش الليبى يواصل بناء قواته المسلحة من أجل حماية ليبيا من الغزو التركى، مشيرًا إلى استمرار أنقرة فى إنشاء غرف عمليات داخل البلاد، ونقل السلاح، والمرتزقة سعيا للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية، وقال خلال حفل تخريج الدفعة العسكرية، والدفعة ٣٧ بحرية بالكلية الحربية، إن القتال ضد الغزاة الأتراك واجب وطنى مقدس تفرضه كل الدساتير، وتقره كل القوانين، والأعراف الدولية، وأضاف تركيا تمارس عدوانها الهمجى على ليبيا فتنشيء غرف عمليات، وترسل ضباطها، والمرتزقة، والسلاح لقتال الجيش الليبى، ووطننا يتعرض لخطر داهم يهدد حاضره، ومستقبله من خلال الاستعمار التركى البغيض، وتعهد بعدم السماح باستغلال الفترة الحالية فى جلب مزيد من الأسلحة، والمرتزقة، ووجه التحية لمصر، والإمارات، والدول الصديقة على مواقفها الداعمة للشعب الليبي، وجيشه ضد الأطماع التركية.كما وجه التحية إلى الجماهير الليبية الغاضبة التى خرجت فى مظاهرات حاشدة ضد الغزو التركى، وحكومة الوفاق، وتأكيدا لما ذكره، فإن الأموال الليبية التى كانت مودعة لدى البنوك التركية، والبالغ قدرها ٢٠ مليار دولار قامت الحكومة التركية بالاستيلاء على أكثر من ٦٠٪ منها وتحويلها للشركات التركية نظير الأسلحة، وخاصة الطيارات المسيرة التى يملك مصنعها بتركيا صهر أوردغان، ناهيك عن التعاقدات التى أبرمتها شركات الغاز، والوقود التركية، فى حين أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى فى كلمة مصر أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا : إن مصر كانت ثابتة ف دعمها لكل جهد، ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية الوضع فى ليبيا، وأشار إلى أن مصر انخرطت فى العملية السياسية من الصخيرات إلى برلين بما فى ذلك من خلال تسهيلات الاتصالات، والمفاوضات بين الأطراف الليبية، وأبدى شكرى انزعاجه لعودة مقاتلى داعش للظهور فى بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة فى صبراته، وأضاف لذلك اغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء فى المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب فى ليبيا بما فى ذلك من خلال إدانة أى شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قبل أى طرف إقليمى، وشدد شكرى على أن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضى الليبية مثلما تشير تقارير المرصد السورى لحقوق الإنسان يوميا يزيد من تفاقم الوضع فى ليبيا، إن الأمر يشكل تهديداً خطيرًا لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتى البحر الأبيض المتوسط، وهذا العرض يشير، ويوضح لكل ذى عين أن ليس لمصر أى أطماع سياسية أو اقتصادية فى ليبيا، وتحركاتها من منطلق موقف قومى عربى أصيل، وهو الحيلولة دون وقوع ليبيا البلد العربى الشقيق تحت براثن الاستعمار التركى مما يترتب عليه نهب ثرواتها، وخيراتها خاصة غازها، ونفطها، ومن ناحية أخرى كدولة تملك أطول حدود بينا لا تكون مرتعا لقوى التطرف، والإرهاب الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى.