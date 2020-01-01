127 ألف طن قمح حصيلة موسم التوريد بالفيوم

أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، اليوم الأربعاء، انتهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2020، بعدما استمر لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 15 أبريل الماضى فى كافة مواقع ولجان الاستلام، وعلى أكثر من وردية بمحافظة الفيوم.وأكد المهندس سيد حرز الله، أن حصيلة استلام القمح بالفيوم أكثر من 127 ألف طن قمح، وتم استلام القمح من المزارعين وسط إجراءات احترازية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أنه على مدار الثلاثة أشهر كانت هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية تموين الفيوم، وغرف فرعية بالمراكز لمتابعة معدلات التوريد بشكل يومي، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة التوريد، وحل أى مشكلات أو صعوبات، أو اختناقات قد تواجه منظومة التوريد وتذليل وحل كافة المعوقات، بما انعكس على زيادة وانتظام معدل التوريد وضمان انسيابية العمل داخل لجان الاستلام.وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا الموسم يعتبر من أفضل المواسم، حيث لم يكن به أي تزاحم، أو تكدس على الرغم من تزامن موسم التوريد مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.وفى نهاية موسم القمح، تقدم وكيل وزارة تموين الفيوم بالشكر والتقدير لكافة القائمين بالعمل فى استلام القمح بالفيوم والجهات المعنية بالدولة، وكافة الجهات المسوقة للقمح، والأجهزة الرقابية على تكاتفها وتعاونها مع بعضها البعض، وهو الأمر الذي ساهم في نجاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2020.