رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

127 ألف طن قمح حصيلة موسم التوريد بالفيوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:47 م
صوامع الفيوم
صوامع الفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، اليوم الأربعاء، انتهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2020، بعدما استمر لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 15 أبريل الماضى فى كافة مواقع ولجان الاستلام، وعلى أكثر من وردية بمحافظة الفيوم.

وأكد المهندس سيد حرز الله، أن حصيلة استلام القمح بالفيوم أكثر من 127 ألف طن قمح، وتم استلام القمح من المزارعين وسط إجراءات احترازية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه على مدار الثلاثة أشهر كانت هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية تموين الفيوم، وغرف فرعية بالمراكز لمتابعة معدلات التوريد بشكل يومي، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة التوريد، وحل أى مشكلات أو صعوبات، أو اختناقات قد تواجه منظومة التوريد وتذليل وحل كافة المعوقات، بما انعكس على زيادة وانتظام معدل التوريد وضمان انسيابية العمل داخل لجان الاستلام.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا الموسم يعتبر من أفضل المواسم، حيث لم يكن به أي تزاحم، أو تكدس على الرغم من تزامن موسم التوريد مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.

وفى نهاية موسم القمح، تقدم وكيل وزارة تموين الفيوم بالشكر والتقدير لكافة القائمين بالعمل فى استلام القمح بالفيوم والجهات المعنية بالدولة، وكافة الجهات المسوقة للقمح، والأجهزة الرقابية على تكاتفها وتعاونها مع بعضها البعض، وهو الأمر الذي ساهم في نجاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2020.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

إثيوبيا تعتذر عن «تصريحات الملء»: مستمرون فى مفاوضات سد النهضة

رئيس «أنابيب البترول»: حجم خسائر حريق خط مسطرد كبيرة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

نجم الساعة

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ فى مصر

المصرية للاتصالات.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020.. الاستعلام وطرق السداد

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح

صدور الطبعة المصرية من أخر ترجمات علماني «سفينة نيرودا» لإيزابيل الليندي