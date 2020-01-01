سيد أبوزيد يكتب.. أكثر من ست سنوات من العطاء وإعادة البناء

فعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعادة بناء مصر لم يبدأ منذ السابع من يونيو ٢٠١٤، ميعاد أداء اليمين الدستورى كرئيس للبلاد فى أنزه انتخابات رئاسية عرفتها مصر. إنما بدأ عطائه للوطن، والشعب منذ أن كان أحد ضباط القوات المسلحة، معه كوكبة من الضباط العظام تحت قيادة المشير محمد طنطاوى، أطال الله فى عمره، وحفظه من أى شر، ونزولهم للشوارع، والميادين عقب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١. فيما يسمى بثورات الربيع العربى، ومخططات تقسيم وتفتيت مصر لأربع دويلات على أسس دينية، وعرفية، وتدمير الجيش المصرى، والزج بالبلاد فى حرب أهلية يتم القضاء على الأخضر، واليابس، باستخدام الفوضى الشاملة، وهو الأمر الذى فطن إليه الجيش، وقياداته العظيمة، فحملوا رؤسهم على أكفانهم افتداء للوطن، والشعب فى مواجهة نظام المخلوع وأعوانه، والتنظيم السرى المسلح لجماة الإخوان المسلمين، والجماعات الدينينة المتطرفة التى تدور فى فلكها، ومنظمات التموين الأجنبى، وعناصرها التى تم تدريبها بالخارج فى دورات على يد أعتى أجهزة المخابرات العالمية سواء الأمريكية أو الموساد أو البريطانية، وباقى أعداء الوطن، والشعب، وبادر على الفور فى التصدى لإرهاب هذا الخلف الغير مقدس، وتفويت الفرص عليه، ونجح فى إجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية ولكن هذا الحلف بمساعدة أمريكا أتى بمحمد مرسى كرئيس للبلاد، وتدخل مصر فى نفق مظلم، وتستمر حمامات الدم لأبناء الشعب المصرى سواء كانت جيشا أو بوليسيا أو مواطنين، ولم تخلى أى فئة من فئات المجتمع من القتل فكانت ثورة ٣٠ يونيو العظيمة وإنجاز إليها قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، ووضع خريطة طريق لانتشال البلد من الغرق، وعزل محمد مرسى، واختار الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للبلاد، وكانت أولى خطواته إعادة عجلة الانتاج التى توقفت نتيجة الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التى أدت إلى انهيار اقتصادى، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، واستنفاد رصيدنا من العملة الأجنبية، مما أدى إلى نقص حاد فى السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج لعدم قدرتنا على الاستيراد، فانقطع التيار الكهربائى والمياه وتكدست السيارات فى طوابير طويلة أمام محطات الوقود، مما أدى إلى حدوث شلل، وتصاعد العمليات الإرهابية، أمام هذه التحديات أخذ فى وضع الخطط الطموحة، وكانت البداية بالإصلاحات المالية والنقدية، الأمر الذى أدى إلى أن يسترد الجنيه المصرى عافيته، ويصمد أمام الدولار، واطلاق سلسلة من المشاريع القومية العملاقة، والتى تركزت فى البنية التحتية، والتشييد وكانت باكورة هذه المشاريع مشروع قناة السويس الجديدة الذى تم بمشاركة مصرية ١٠٠٪ سواء من ناحية التمويل أو العمالة أو الخبرة فى التنفيذ، الأمر الذى حاز على تقدير العالم لنا والتأكيد على أن الشعب المصرى قادر على الاعتماد على نفسه، واطلق عدد من العمليات للتصدى للإرهاب الأسود الذى حاول وقف التنمية، وكانت آخرها عملية سيناء الشاملة ٢٠١٨، والتى وجهت ضربات قاتلة وموجعة للإرهاب وحاصرته وسعى إلى التصدى لعملية انقطاع التيار الكهربائى بامتلاك مصر لأكبر المحطات الكهربائية على مستوى العالم بمساعد أفضل الشركات العالمية، وهى شركة سيمنز العالمية، ولم يلجأ لأساليب نظام الأنظمة السابقة سواء فى العلاج بالمسكنات أو تبادل الطواقى أو انصاف الحلول، ويكفى أن مصر نجحت فى الفترة من ٢٠١٤ حتى نهاية ٢٠١٨ فى إنشاء ٢٦ محطة توليد كهرباء جديدة تضم ١٤ وحدة بإجمالى قدرات ٢٦ ألف ميجاوات، وهو ما يمثل ١٢ ضعف قدرة السد العالى، كما جارى تنفيذ محطات أخرى جديدة سواء فى الحمراوين بقدرة ٦ آلاف ميجاوات، ومحطة عيون موسى بقدرة ٢٦٤ ميجاوات وأصبح لدى مصر فائض فى الشبكة يزيد عن احتياجات المواطنين، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تم تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتحددة، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر مجمع فى العالم لمحطات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان ولتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح، حيث تم تشغيل أكبر وحدات محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، وتم القضاء على انقطاع التيار الكهربائى تماما، وكان له الفضل فى الاكتشافات البترولية والغاز، خاصة حقل ظهر الذى أصبح ينتج ٧٫٢ مليار قدم مكعب من الغاز ليضع صمر على خريطة الإنتاج العالمى الذى تم اكتشافه ٢٠١٦، ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر ٢٠١٨، والذى اكتشفته شركة إينى ويقع على مساحة ١٩٠ كيلومترا من سواحل بورسعيد، وإقامة ٢٢ مدينة صناعية جديةد أهمها مدينة الروبيكى بمرغم بالإسكندرية بخلاف ٢٦ مدينة ومركز أهمها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وهضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة وربطها بعدد من المطارات الجديدة سواء وسط سيناء أو القطامية أو رأس سدر أو سفنكس غرب القاهرة، بالإضافة إلى شبكة الطرق العملاقة بأطوال ٤٨٠٠ كيلومتر واستعادة الدور الريادى بأفريقيا وجذب دول التكتلات التجارية الأفريقية سواء «الكوميسا أو السادرك أو دول شرق أفريقيا» وبناء ١٩٠٤ وحدة سكنية مدعمة، ٤٩ قرى للشباب بالوادى، وتنفيذ استصلاح المليون ونصف المليون فدان وادخال الزراعة الحديثة «الصوب» مما أدى إلى حدوث وفرة فى الخضراوات، والعديد من الحاصلات الزراعية، والفاكهة ونقل التنمية إلى مدن الصعيد وأبرزها محور عدلى منصور ببنى سويف لتنمية مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بطول ٥ كيلومترات ويضم ٤ كبار وبلغت تكلفته مليار و١٠٥ آلاف جنيه.

أما محافظة قنا فقد تم تنفيذ محور الشهيد الرائد باسم فكرى بمبلغ ٢ مليار جنيه كتكلفة للبنية التحتية لمدينة قنا الجديدة، وحقق انتصارات فى القضاء على الإرهاب والعشوائيات فى الأسمرات بمراحله المختلفة، ومشروع تل العقارب، ومثلث ماسبيرو ومدينة الصيادين بالإسكندرية، وإقامة أكبر مزرعة سمكية فى منطقة الشرق الأوسط ببركة غليون، والمتحف الكبير، وتطوير ميدان التحرير، ونجح فى جعل مصر أقوى دولة عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث كان الجيش المصرى يحتل المركز الـ١٣ عالميًا وفقًا لتصنيف مؤسسة جلوبال فايزر باور فأصبح فى عهده يحتل المركز التاسع عالميا متقدم على الجيشين التركى والإسرائيلى، وترتيب البحرية المصرية الأولى فى المنطقة، وتقدم تصنيف الجيش المصرى لحجم التسليح الذى تم شراؤه سواء حاملتى الطائرات من طراز ميسترال وطائرات الرفال الفرنسية، وأحدث الغواصات الألمانية فى العالم، وطائرات الأباتشى الأمريكية، وسوخوى ٣٥ الروسية، والطائرات بدون طيار، والقمر العسكرى الصناعى المصرى للاتصالات، والاستطلاع وقامت مصر بتشييد أكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة «قاعدة محمد نجيب» بمرسى مطروح شمال غرب القاهرة، وقاعدة برنيس فى البحر شرق القاهرة، وتحديث الصناعات الحربية، حيث أصبحت مصر تصنع صواريخ الدبابات، وسيارات الجيب، ومختلف أنواع الأسلحة، وكافة احتياجات الجيش المصرى، ولعل هذا جعل مصر تحتل مركزا عالميا فى العلاقات الدولية اتسم بالدنية سواء مع أمريك، أو الاتحاد السوفييتى أوالصين أو فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا، وهكذا مكنها من تنويع مصادر التسليح، هناك أعمدة أساسية نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق انتصارات على الإرهاب، والفساد، والعشوائيات، والإصلاح الاقتصادى الذى كان يتم تأجيله فى العهود السابقة وترميم الملفات الدولية المهملة وإعادة تأسيس البنية التحتية، والحفاظ على تماسك الدولة، وشعبها.

وأخيرًا.. متعه الله بالصحة والعافية ونصره على كل من يعاديه.

