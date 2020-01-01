إيبارشية الوادي الجديد: عودة صلوات القداسات 25 يوليو

قررت إيبارشية الوادي الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية، عودة صلوات القداسات يوم 25 يوليو الجاري.وأشارت الإيبارشية في بيان لها، إلى أنه ستتم صلوات القداس بأعداد محدودة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية من التباعد الاجتماعي بين المصلين، وإجراءات التعقيم بالكنائس مع قياس درجات حرارة المصلين قبل الدخول إلى الكنيسة، وذلك في إطار حرص الإيبارشية في الوقاية من فيروس كورونا.وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وأضاف في بيان له، أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".