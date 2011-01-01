أحمد موسى: «لولا خراب 2011 مكنش هيكون فيه سد إثيوبيا»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحداث عام 2011 والتخريب الذي حدث فيها كانت وراء بناء سد النهضة الإثيوبي.وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «لولا التخريب اللي حصل في 2011 مكانوش هيقدروا يحطوا طوبة، لو مفيش 2011 مكانش هيبقى فيه سد النهضة».وتابع: «هل نسيتوا المؤتمر الفضيحة بتاع جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن 94% من مساحة مصر صحراء وفقا لتصريحات وزير الري.وأردف: "إثيوبيا عكس مصر تماما 94% من مساحتها خضراء، حيث لديها 11 نهرا"، لافتا إلى أن إثيوبيا تضم أكثر من 100 مليون رأس ماشية، وتستهلك 84 مليار متر مكعب مياه، معلقا: «نحن نتحدث عن حياة وليست رفاهية».