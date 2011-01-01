أحمد موسى: «لولا خراب 2011 مكنش هيكون فيه سد إثيوبيا»
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:31 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحداث عام 2011 والتخريب الذي حدث فيها كانت وراء بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «لولا التخريب اللي حصل في 2011 مكانوش هيقدروا يحطوا طوبة، لو مفيش 2011 مكانش هيبقى فيه سد النهضة».
وتابع: «هل نسيتوا المؤتمر الفضيحة بتاع جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن 94% من مساحة مصر صحراء وفقا لتصريحات وزير الري.
وأردف: "إثيوبيا عكس مصر تماما 94% من مساحتها خضراء، حيث لديها 11 نهرا"، لافتا إلى أن إثيوبيا تضم أكثر من 100 مليون رأس ماشية، وتستهلك 84 مليار متر مكعب مياه، معلقا: «نحن نتحدث عن حياة وليست رفاهية».
وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «لولا التخريب اللي حصل في 2011 مكانوش هيقدروا يحطوا طوبة، لو مفيش 2011 مكانش هيبقى فيه سد النهضة».
وتابع: «هل نسيتوا المؤتمر الفضيحة بتاع جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن 94% من مساحة مصر صحراء وفقا لتصريحات وزير الري.
وأردف: "إثيوبيا عكس مصر تماما 94% من مساحتها خضراء، حيث لديها 11 نهرا"، لافتا إلى أن إثيوبيا تضم أكثر من 100 مليون رأس ماشية، وتستهلك 84 مليار متر مكعب مياه، معلقا: «نحن نتحدث عن حياة وليست رفاهية».