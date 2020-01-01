«الأوقاف»: تكليف صبري أبوغياتي مديرًا عامًا للمساجد الحكومية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف كل من الدكتور صبري حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية.كما قرر تكليف الشيخ أحمد دسوقي محمد محمد مكي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وتجديد تكليف روض زكريا محفوظ عثمان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأملاك.