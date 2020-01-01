رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: تكليف صبري أبوغياتي مديرًا عامًا للمساجد الحكومية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:30 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
أميرة العناني
طباعة
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف كل من الدكتور صبري حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية.

كما قرر تكليف الشيخ أحمد دسوقي محمد محمد مكي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وتجديد تكليف روض زكريا محفوظ عثمان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

موضوعات متعلقة

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس «أنابيب البترول»: حجم خسائر حريق خط مسطرد كبيرة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

نجم الساعة

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ فى مصر

المصرية للاتصالات.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020.. الاستعلام وطرق السداد

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح

صدور الطبعة المصرية من أخر ترجمات علماني «سفينة نيرودا» لإيزابيل الليندي