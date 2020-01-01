7 أغسطس.. عودة صلوات القداسات بإيبارشية جرجا

قررت إيبارشية جرجا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج برئاسة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية، عودة صلوات القداسات الإلهية يوم 7 أغسطس بالتزامن مع بداية صوم السيدة العذراء مريم، وتعليق الصلوات حتى ذلك التاريخ.وأشارت الإيبارشية في بيان لها، إلى استمرار اقتصار صلوات الإكليل على 6 أفراد فقط خلال الوقت الراهن، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وأضاف في بيان له، أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".