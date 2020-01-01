إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بالشرقية (صور)

شن محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتعاون مع مركز شرطة مدينة منيا القمح حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بالمشاركة مع قوات الشرطة كل من المقدم محمود مرسي مأمور مركز شرطة منيا القمح، والمقدم رائد ربيع رئيس مباحث جنوب الشرقية، الرائد احمد سالم نائب مأمور مركز شرطة منيا القمح ومسئولى وحدة القرارات بالمركز.وأسفرت الحملة في هذا الإطار عن تنفيذ ١٥ حالة بسنهوت بإجمالى ١٧٦٨ مترًا، وحالة بالصنافين بمساحة ١٤٥ مترا ليصل إجمالى الحالات التى تم إزالتها اليوم إلى ١٦.كما أكد المرسى استمرار عمل الموجة ١٦ لإزالة التعديات فى أنحاء المركز، مشددا على تطبيق القانون بكل صرامة وفرض سيادة وهيبة الدولة.