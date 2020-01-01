محافظ الأقصر يشهد الإزالات الأخيرة لطريق السوفيتيل (صور)

شهد مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء الأربعاء تنفيذ أعمال الإزالات الأخيرة للمشروع القومي لإخلاء وتمهيد طريق محور السوفيتيل السياحي الرابط ما بين مطار الأقصر الدولي إلى مدخل مدينة الزينية بطول 11 كم وعرض 25 كم، والذى يساهم فى توفير الوقت والمجهود لوصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.جاء ذلك بحضور العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر وأسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة ويوسف جلال، نائب رئيس المركز وأحمد أبوعيش، سكرتير المركز.من جانبه، شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال رصف وتمهيد الطريق ليكون جاهزا قبل بدء الموسم السياحي القادم لتيسير زيارات الأفواج السياحية.وتقدم ألهم بالشكر والعرفان لأهالي مدينة الزينية مقدّرًا لهم تعاونهم مع الجهات المسئولة وتسهيل أعمال الإزالات بشكل ميسّر دون أي اعتراض فى ملحمة عظيمة سيَشهد عليها التاريخ.