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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لحظة وصول القبائل الليبية للقاهرة لمناقشة الأزمة الراهنة (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:17 م
وصول القبائل الليبية
وصول القبائل الليبية للقاهرة
أحلام عبدالرحمن
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يظهر لحظة وصول وفد القبائل الليبية إلى القاهرة، لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة.

واستقبلت القاهرة، قبل قليل، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.

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