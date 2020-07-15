لحظة وصول القبائل الليبية للقاهرة لمناقشة الأزمة الراهنة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يظهر لحظة وصول وفد القبائل الليبية إلى القاهرة، لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة.واستقبلت القاهرة، قبل قليل، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.