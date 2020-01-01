فتح باب الاشتراك في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمشاركة في تمثيل الوزارة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته، شريطة أن لا يزيد السن للمتقدم علي (30 عامًا).ودعت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، الراغبين إلى تأكيد المشاركة بعد التصفيات المؤهلة تسجيل بياناتهم في خلال خمسة عشر يومًا على بوابة الوزارة الإلكترونية.وعلى صعيد آخر، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، قرارًا بتكليف كل من: الدكتور صبري حلمي محمد أبوغياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية، والشيخ أحمد دسوقي محمد محمد مكي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وتجديد تكليف روض زكريا محفوظ عثمان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأملاك.