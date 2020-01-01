أحمد موسى: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي والليبي، وسيتم ردع أي محاولات للتعدي على حدودها.وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن أمنها القومي والليبي، وسيتم تحييد كل من يهدد أمن الوطن القومي، وبمجرد التحرك من مصراتة أو ترهونة يعتبر تهديدا للأمن القومي، وهو ما لن يتم السماح به ولن تترك الأمور للغازي التركي.وأضاف أن مصر قواتها وجيشها على أتم الاستعداد للدفاع عن حدودها ووطنها، ولن يتم السماح بأن تصبح ليبيا بؤرة للإرهاب، مشيرًا إلى أن ما يقوم به أردوغان في ليبيا عبارة عن «عربدة»، وسيتم ردعه، ولن يحدث مثلما فعل في سوريا والعراق.وتابع، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتمنى منع المياه عن مصر، وتهديد الأمن القومي لمصر، وأن تستولى تركيا وتواصل أعمال البلطجة في ليبيا، مشيرًا إلى أنهم يدافعون عن تركيا واحتلالها للدول العربية، وهو أمر صادم للغاية ولا يصدق.