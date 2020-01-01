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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم
مقتل عمر القرطاني القيادي بتنظيم داعش الإرهابي في بغداد
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:06 م
داعش
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قُتل منذ قليل، عمر القرطاني القيادي بتنظيم داعش الإرهابي في عملية مشتركة للمخابرات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب.
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