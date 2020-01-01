روسيا تدين العقوبات الأمريكية على «نورد ستريم 2» و«تورك ستريم»

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء، العقوبات الإضافية التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرضها على مشروعي "نورد ستريم 2" و"تورك ستريم" للطاقة.ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن زخاروفا قولها، اليوم، إن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية على "نورد ستريم 2" و"تورك ستريم" تعد مثالا للضغوط السياسية والمنافسة غير النزيهة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات ضد مشروعات الطاقة الروسية من خلال إلغاء الإعفاءات التي تم منحها لبعض الشركات المشاركة في أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" و"تورك ستريم".وركزت الولايات المتحدة على محاولة إبطاء خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يصل إلى ألمانيا، ويعد هذا التحرك أحدث خطوة في هذا الاتجاه، رغم أنها لا تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على الفور.