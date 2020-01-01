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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أطباء سعوديون يبحثون الوضع الصحي باليمن خلال أزمة كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:27 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
كتب : عمرو رشدى
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شارك أطباء سعوديون متطوعون من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب 20 طبيبًا من 12 دولة مختلفة مشاركين في منتدى سياسات هلسنكي لمساعدة الإخوة في اليمن لمجابهة جائحة كورونا، في لقاء عُقد افتراضيًا عبر منصة (من طبيب إلى طبيب) مع الأطباء اليمنيين، لبحث الوضع الصحي الراهن في اليمن خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستعرض الأطباء السعوديون: سميح غزال، دايل الشهري، وزكية بخاري، الاستشاريون في الأوبئة والأمراض المعدية تجربة المملكة مع الوباء وكيفية الحد من انتشاره والبروتوكول العلاجي المتّبع، مع التطرّق إلى أن نسبة الوفاة بالمملكة من هذه الجائحة لم تتخطِ 1%، مع ارتفاع حالات التعافي بشكل يومي.

وجرى خلال اللقاء تقييم الاحتياجات الصحية للأطباء باليمن، وكيفية التعامل مع الفيروس وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

ويهدف اللقاء لنقل الخبرات والتجارب الدولية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى الأطباء اليمنيين.

يذكر أن المملكة قدمت من خلال المركز -بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده- مساعدات طبية ووقائية متنوعة للأشقاء في اليمن؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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