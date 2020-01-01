القاهرة تستقبل وفد القبائل الليبية لمناقشة أزمة البلاد

استقبلت القاهرة، قبل قليل، وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.ويضم الوفد عددًا من قادة القبائل من بينهم الشيخ صالح الاطيوش، الشيخ صالح الفاندي، الشيخ وليد اللواطي، الشيخ سليمان بوالخنة الدرسي، الشيخ الطيب الشريف، الشيخ علي التب القطراني، الشيخ عبدالسلام بوحراقة، الشيخ علي بونجيم المقرحي، الشيخ عبدالكريم العرفي، الشيخ مفتاح المحمودي، الشيخ إبراهيم التارقي والشيخ علي بركة التباوي.وكان مجلس النواب الليبي أصدر بيانا طلب فيه من مصر دعم ليبيا في مواجهة أي عدوان يهدد أمن البلدين.