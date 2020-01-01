البرلمان الليبي يعلق على زيارة عقيلة صالح لإيطاليا

اختتم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، زيارته إلى إيطاليا.وعقد صالح خلال زيارته سلسلة لقاءات هامة، حيث التقى برئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا البيرتي، ورئيس البرلماني الإيطالي روبيرتو فيكو، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم، فإن الزيارة كانت ناجحة، حيث شهدت تقاربًا كبيرا في وجهات النظر، بضرورة إنهاء الأزمة الليبية وعودة الحوار السياسي في أقرب وقت وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين الدولي، والالتزام بوقف إطلاق النار وتحقيق التوزيع العادل لعائدات النفط لكل الليبيين والشفافية في صرف هذه العائدات بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويُلبي احتياجاته.