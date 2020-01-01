خالد عكاشة: التدخل المصري بليبيا شرعي بأحكام القانون الدولي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن أهداف تركيا داخل ليبيا أصبحت واضحة للجميع، وأدرك الليبيون أن وطنهم مُعرض للضياع وسرقة ثرواته ومقدراته والسيطرة على ارتكازاته الاستراتيجية أصبحت في مهب الريح بعد هذا القدر من التهديد واستمرار التوغل والتغول التركي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن إصرار تركيا على حشد الميليشيات والمرتزقة أحد المسببات التي دعت البرلمان الليبي لإصدار بيانه، مؤكدًا أن مصر أمامها جميع الخيرات، والتدخل المصري شرعي بأحكام القانون الدولي.وتابع عكاشة أن مصر لم تقف صامتة أمام هذا الأمر، وتبذل جهودا مكثفة على المستوى الدبلوماسي وتحشد الرأي العام العالمي والأطراف الدولية في صورة كبيرة جدا، للمناداة بالوقف الكامل لإطلاق النار.