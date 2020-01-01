«المؤتمر» يوزع شنط سلع غذائية على العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

أطلق هيثم محسن، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، الحملة الثالثة لتوزيع عدد من السلع الغذائية على العمالة غير المنتظمة، والأسر الاكثر تضرار من تداعيات فيروس كورونا المستجد بقرى محافظة القليوبية.وأوضح "محسن" أنه أطلق حملتين سابقتين تضمنتا، توزيع السلع الغذائية والأدوات الصحية على بعض أسر القرى والمدن بالمحافظة في إطار الوقوف بجانب الأسر المصرية التي تضررت من توقف عملها بسبب كورونا.وقال: سنطلق عدد من الحملات خلال الأيام المقبلة لمساعدة عدد أكبر من سكان محافظة القليوبية، مناشدا المواطنين بعدم التكدس في أماكن مزدحمة دون اتباع الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم.