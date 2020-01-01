النمسا وسلوفاكيا تبحثان سبل حماية المناخ ومجابهة كورونا

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأربعاء، مع رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وحشد الجهود الدولية لحماية المناخ ومواجهة أزمة كورونا.وصرحت مصادر في قصر هوفبروج الرئاسي النمساوي، أن مباحثات الرئيسين التى جرت اليوم فى براتسلافا، أكدت التوافق الكامل بين البلدين في كافة القضايا الدولية، كما اتفق الطرفان على ضرورة أن يسير الإنعاش الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا جنبا إلى جنب مع أزمة المناخ.وأضافت المصادر، أن الرئيس النمساوي أكد أهمية وضع حزم فعالة من المساعدات لمواجهة جائحة كورونا وخلق فرص عمل وتحقيق مستقبل اقتصادي جيد ومستدام.