رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد عدة محطات بوسط سيناء

تفقد المهندس سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء والعضو المنتدب، اليوم الأربعاء، عددا من محطات المياه في منطقة وسط سيناء.وخلال جولته التفقدية قام رئيس مجلس الإدارة بتفقد محطتي تحلية مياه الآبار بمناطق الريد وصدر الحيطان، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن محطتى الريد وصدر الحيطان تعملان بطاقة 200 مترمكعب من المياه في اليوم لكل منهما، وتقومان بتأمين إمدادات المياه للتجمعات السكنية والبدوية في المنطقة.ونوه بأنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمحطتين تمهيدًا لافتتاحهما رسميًا خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي: " حياة كريمة "، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب في محافظة شمال سيناء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بقيمة 50 مليون دولارا، من بينها تنفيذ 5 محطات لتحلية المياه إلى جانب تطوير عدد 14 بئرًا عميقًا للمياه، وإنشاء عدد 4 خزانات مياه، وكذا إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة العريش.. مع إنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب.رافق رئيس مجلس الإدارة خلال جولته التفقدية كل من المهندس رجب خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة، المهندس محمود مختار رئيس القطاع التجاري، المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب بشمال سيناء، المهندس سعيد فوزي مدير عام منطقة مياه وسط سيناء، المهندس محمد علي صبري، والمهندس طارق الباز ممثلين عن المكتب الاستشاري للمشروع.