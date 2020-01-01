رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد عدة محطات بوسط سيناء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:59 م
أ ش أ
طباعة
تفقد المهندس سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء والعضو المنتدب، اليوم الأربعاء، عددا من محطات المياه في منطقة وسط سيناء.

وخلال جولته التفقدية قام رئيس مجلس الإدارة بتفقد محطتي تحلية مياه الآبار بمناطق الريد وصدر الحيطان، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن محطتى الريد وصدر الحيطان تعملان بطاقة 200 مترمكعب من المياه في اليوم لكل منهما، وتقومان بتأمين إمدادات المياه للتجمعات السكنية والبدوية في المنطقة.

ونوه بأنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمحطتين تمهيدًا لافتتاحهما رسميًا خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي: " حياة كريمة "، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب في محافظة شمال سيناء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بقيمة 50 مليون دولارا، من بينها تنفيذ 5 محطات لتحلية المياه إلى جانب تطوير عدد 14 بئرًا عميقًا للمياه، وإنشاء عدد 4 خزانات مياه، وكذا إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة العريش.. مع إنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال جولته التفقدية كل من المهندس رجب خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة، المهندس محمود مختار رئيس القطاع التجاري، المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب بشمال سيناء، المهندس سعيد فوزي مدير عام منطقة مياه وسط سيناء، المهندس محمد علي صبري، والمهندس طارق الباز ممثلين عن المكتب الاستشاري للمشروع.

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تعتذر عن «تصريحات الملء»: مستمرون في مفاوضات سد النهضة

غريق بلطيم.. امتنعت أمه عن الطعام وفقد والده النطق

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

رئيس «أنابيب البترول»: حجم خسائر حريق خط مسطرد كبيرة

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

«وقعت القهوة على ثوبها الباريسي».. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ فى مصر

المصرية للاتصالات.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020.. الاستعلام وطرق السداد

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح

صدور الطبعة المصرية من أخر ترجمات علماني «سفينة نيرودا» لإيزابيل الليندي