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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان: اكتمال أولى مراحل تحقيق السلام فى البلاد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:53 م
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
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أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن المرحلة الأولى لتحقيق السلام في البلاد قد اكتملت بعد ماراثون طويل من المفاوضات، موضحا أن النقاط الست الخلافية التي نوقشت في الخرطوم مع وفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مُسلحة وقوى سياسية)، تم الاتفاق والتوافق عليها كلها.

وقال وزير الإعلام السوداني، في تصريحات صحفية، إن الحكومة أرسلت وفدا إلى جوبا للمشاركة في توقيع الاتفاقية مع "الجبهة الثورية" ومناقشة وضع الترتيبات الأمنية، مضيفا: "لجوبا الحق في استضافة التوقيع النهائي على الاتفاق بعد المفاوضات التي استمرت شهورا طويلة، بذلت فيها حكومة جنوب السودان ووفد الوساطة جهودا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

وأشار إلى أن تأخر تسمية الولاة كان بسبب مراعاة الاعتبارات الأمنية والنزاعات الإثنية والقبلية، فضلا عن أن تعيين الولاة يرتبط بالسلام وإصلاح الخدمة المدنية في الولايات والخدمات والحوار الاجتماعي لترسيخ مبادئ التعايش السلمي.

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