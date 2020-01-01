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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 800 عبوة كيك وعصائر منتهية الصلاحية بالغربية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:43 م
كيك وعصائر منتهية
كيك وعصائر منتهية الصلاحية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، اليوم الأربعاء، عن شن حملة تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة عن ضبط 800 عبوة كيك وعصير ومياه غاز منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بحى ثان طنطا وتحرر محضر رقم 16088 جنح طنطا ثان.

تشكلت الحملة برئاسة وكيل وزارة التموين، وياسر مراد مدير الرقابة وصلاح الخطيب، بناء على تحريات الرقابة الإدارية.

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