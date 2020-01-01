ضبط 800 عبوة كيك وعصائر منتهية الصلاحية بالغربية

أعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، اليوم الأربعاء، عن شن حملة تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.أسفرت الحملة عن ضبط 800 عبوة كيك وعصير ومياه غاز منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بحى ثان طنطا وتحرر محضر رقم 16088 جنح طنطا ثان.تشكلت الحملة برئاسة وكيل وزارة التموين، وياسر مراد مدير الرقابة وصلاح الخطيب، بناء على تحريات الرقابة الإدارية.