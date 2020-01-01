خريطة رقمية لتصرّفات هيئة التعمير في الأراضي

قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن الهيئة بصدد إعداد خريطة رقمية لأوّل مرة لتصرفاتها في الأراضي منذ 30 عامًا، تقوم فيها بوضع كل الأراضي والمستثمرين عليها وترصد كل فدان تابع لها لحمايته من التعدي أو وضع اليد.أضاف الشحات، خلال كلمته بمؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا، أن خارطة التنمية في مصر تبدأ من قطاع الزراعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تقدم يد العون دائمًا لتنفيذ خطط التنمية، كما تعمل الوزارات المختصة من وزارتي الزراعة والري، لتَوسعة الرقعة الزراعية بغرض الاستفادة من وحدة المياه والأراضي.أشار إلى أن الهيئة تمكنت من استصلاح 6.2 مليون فدان، كما تلبي احتياجات أي مستثمر وتيسر له الإجراءات للحصول على الأراضي، مؤكدًا أنه تم تنفيذ 53 مشروعا بإجمالي مليون و59 ألف فدان، كما تم تنفيذ 6 مشاريع ضمن الخطة الاستثمارية على مساحة 400 ألف فدان في الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي.ولفت إلى أن عدد طلبات وضع اليد بلغ 30 ألف طلب، وفي نهاية شهر الحالي سيتم الانتهاء منها حيث يساهم التقنين بشكل جيد في حماية الأرض من التعديات، مؤكدًا أن الهيئة تيسّر إجراءات واضعي اليد طبقا للقانون وذلك بالتقسيط أو أن يدفع قيمة الأرض كاملة ويأخذ المستثمر عقده فورًا، لافتًا إلى أنه حال عدم التزامه بالعقد يتم فسخ العقد فورًا التي من بينها الالتزام بالمقنّن المائي وعدم زراعة محاصيل شرهة للمياه.