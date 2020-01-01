«حجازي»: إعلان نتيجة العينة العشوائية لمادة الأحياء غدًا

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إعلان نتيجة العينة العشوائية لمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، غدا الخميس.وعلق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على تأخير نتيجة العينة العشوائية لمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، قائلًا: "مش متأخرة".يذكر أن طلاب الثانوية العامة اشتكوا من صعوبة أسئلة امتحان مادة الأحياء، وأمر رئيس عام الامتحانات بتصحيح عينة عشوائية عاجلة، وتم بدء تصحيحها السبت الماضي.