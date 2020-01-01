خبير استراتيجي: تركيا تضرب بالتحذيرات الدولية عرض الحائط

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المرتزقة في طرابلس وصلوا إلى 15 ألف فرد، موضحًا أنه رغم كل التحذيرات الدولية لتركيا إلا إنها لم تتوقف عن تدخلاتها في ليبيا.وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه رغم إدانة المجتمع الدولي ما يتم من تركيا والتهديد بتوقيع عقوبات عليها، إلا أنهم يضربون بهذه التحذيرات عرض الحائط، وأردوغان يركب رأسه ولا يستجيب للتحذيرات.وأكمل: "تكليف وزراء الخارجية من دول الاتحاد الأوروبي؛ لتحديد العقوبات المقترحة على تركيا رسالة واضحة لها بتنفيذ عقوبات في الفترة القادمة".وأوضح أن هناك 6 تدخلات تركية في ليبيا من ضمنها: "تحرشها بالتنقيب على الغاز في ليبيا، وسوء العلاقات في معاملة المدنيين في تركيا، وتحويل آيا صوفيا إلى جامع"، متمنيًا: أن تكون العقوبات ضد تركيا رادعة بعد هذه التدخلات والتجاوزات.وأشار إلى أن تحديد موعد معين للتدخل المصري في ليبيا يحتاج إلى دراسة كبيرة وكافية للدخول في الوقت المناسب، خاصة بعد دعوة البرلمان الليبي أصبحت الأمور واضحة أكثر وتم وضع النقاط على الحروف، حيث إن قرارات الحرب لا يتم اتخاذها بسهولة عبر منصات التواصل، ولكنها تحتاج إلى دراسات سياسية من قيادات وكيانات بحذر شديد.