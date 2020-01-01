الجيش الليبي: لدينا أسلحة لن نفصح عنها كافية لتأمين الأجواء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، أن التطورات العسكرية قد تؤدي لتغيير في المسار، وأن الجيش الليبي لديه أسلحة لن يفصح عنها، كافية لتأمين الأجواء، وفقا لموقع تركيا الآن.وأشار بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى أهمية الدعم العربي والإقليمي قبل معركة سرت، وذكر: «الدعم العربي والإقليمي مهم، وجاهزون لمعركة سرت، وهزمنا الميليشيات في السابق».ورصدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، أمس، طائرات تركية مسيرة تصور أماكن قريبة من منطقة سرت، فيما أشارت مصادر ليبية لقناة «الحدث» الإخبارية إلى أن ثمة معركة من المتوقع أن تشتعل خلال ساعات أو أيام معدودة في منطقة سرت.