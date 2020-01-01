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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: لدينا أسلحة لن نفصح عنها كافية لتأمين الأجواء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:52 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
آية حسني
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، أن التطورات العسكرية قد تؤدي لتغيير في المسار، وأن الجيش الليبي لديه أسلحة لن يفصح عنها، كافية لتأمين الأجواء، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأشار بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى أهمية الدعم العربي والإقليمي قبل معركة سرت، وذكر: «الدعم العربي والإقليمي مهم، وجاهزون لمعركة سرت، وهزمنا الميليشيات في السابق».

ورصدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، أمس، طائرات تركية مسيرة تصور أماكن قريبة من منطقة سرت، فيما أشارت مصادر ليبية لقناة «الحدث» الإخبارية إلى أن ثمة معركة من المتوقع أن تشتعل خلال ساعات أو أيام معدودة في منطقة سرت.

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