مصر وأوزبكستان تعقدان مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي

صرح أبييك عارف عثمانوف، سفير أوزبكستان بالقاهرة، بأن الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية بحث مع الدكتور فرقات صديقوف نائب وزير خارجية أوزبكستان (عبر تقنية الفيديوكوانفرس) قضايا العلاقات المصرية – الأوزبكية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك القضايا الملحة الأخرى ذات الطابع الدولي.وقال عثماموف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إنه تم التأكيد خلال المباحثات علي أوجه التشابه في التقاليد بين الشعبين المصري والأوزبكي، وكذلك القيم الروحية والتاريخية والثقافية التي تعد الأساس المتين للعلاقات الثنائية.وأضاف أن الجانب المصري عبر عن اهتمامه بتعزيز التعاون المثمر بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة علي شيرنوائي الوطنية في أوزبكستان، مشيرا أن الزيارة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لطشقند عام 2018 ولقائه مع الرئيس شوكت ميرضيائيف، والتي شهدت ارتقاء العلاقات الثنائية إلي مستوي نوعي جديد.وتابع أن كلا الجانبين ناقشا التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، منوها بأن أكثر من 40 وفدا مصريا زار أوزبكستان العام الماضي، وتم عقد 10 منتديات للأعمال ولقاءات ثنائية أثمرت عن التوقيع علي 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.وأشار إلى أن كلا الجانبين أعربا عن رضائهما من تشكيل مجموعة الصداقة في البرلمانين المصري والأوزبكي، مما يسمح بتبادل الخبرات في مجال سن التشريعات، وتحديد آفاق ومجالات التعاون الواعدة ذات منفعة متبادلة.