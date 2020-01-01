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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «أنابيب البترول»: حجم خسائر حريق خط مسطرد كبيرة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:42 م
حريق طريق الإسماعيلية
حريق طريق الإسماعيلية
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، إن حجم الخسائر الناجمة عن تسريب البترول من خط شقير مسطرد، واشتعال حريق في الوقود المسرب، كبيرة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن اللجنة الفنية التي أمر بتشكيلها المهندس طارق الملا وزير البترول، ما زالت تعمل على أسباب الحادث وحجم الخسائر الناتجة.

وأضاف: "أزلنا كل أثار الحادث، وبالنسبة لإصلاح الخط منتظرين موافقة النيابة العامة، ونبدأ بعدها خلال 24 ساعة"، مؤكدا أنهم يعملون على مدار الليل والنهار.

وكان رئيس شركة أنابيب البترول، أكد أمس أن تسريب البترول من خط شقير مسطرد، امتد لـ500 متر، بطبقة سمكها يتراوح بين 3 و5 سنتيمترات، وأن عدد السيارات التي احترقت بلغت 31، بينما أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد المصابين جراء الحريق ارتفع لـ17، من بينهم اثنين في حالة خطرة.

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