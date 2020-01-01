غضب بين سكان شبرا بعد إزالة سلم دائرى أم بيومى (صور)

سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، خاصة أهالي منطقة "أم بيومي" إثر إزالة دَرَجُ دائري أم بيومي، والذي تفاجأ الأهالي بعدم وجوده أثناء الصعود والنزول من أعلى الطريق الدائري.وأكد عدد من المواطنين أن الإزالة بدأت بالتدريج حتى تم إزالته بشكل كامل الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر السقوط خاصة الأطفال وكبار السن، لافتين إلى أنه لا يوجد بدائل سوى النزول أو الصعود بالسيارات الخاصة.وطالب بعض السكان بوجود حل سريع خاصة وأن المواطنين يصعدون دون وجود سلم، الأمر الذي يعرضهم للخطر، مؤكدين أنه كان من الضروري تنبيه المواطنين قبل إزالته ووجود حل بديل في الحال حرصا على سلامة الأهالي.