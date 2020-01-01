ممثل قبائل ليبيا: دورنا الحفاظ على ثرواتنا والتصدي للمستعمر التركي

قال العمدة منصور بسيسي، ممثل القبائل الليبية، إن الوضع في ليبيا خطير جدًا، وهذه الأمور تخص القوات المسلحة ونفخر بأبنائنا في كل الجبهات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten: "كل القبائل تؤيد ما جاء في طلب مجلس النواب الليبي، والقبائل دورها مهم جدًا؛ للحفاظ على ثروات الوطن والحقول النفطية والتصدي للعدو التركي".وتابع: "إخواتنا العرب لهم الأحقية في الدفاع عن الأراضي الليبية عندما يأتي مستعمر من تركيا غاشم، فالعرب أولى أن يدخلوا أرض ليبيا للدفاع عنها ومحاربة هذا الاستعمار".