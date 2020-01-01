إصابة مسئولين بـ«صحة الدقهلية» بفيروس كورونا

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة كل من الدكتورة عبير عبدالغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي، ⁩والدكتورة هبة الشريف، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بفيروس كورونا المستجد.وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجميع العاملين بصحة الدقهلية يتقدمون بخالص الأمنيات لهم بالشفاء العاجل وكذا جميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع الصحة، سائلين المولى عز وجل أن يتم شفاؤهم في القريب العاجل، وأن يمتعهم بدوام الصحة والعافية، وأن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء.