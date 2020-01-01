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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد محسن يكشف كواليس تحضيرات أغنية «اسلمي يا مصر»

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:31 م
الفنان محمد محسن
الفنان محمد محسن
الشيماء زيدان
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قال الفنان محمد محسن، إنه استغل فترة الحظر في تحضير أعمال غنائية من التراث القديم، والتي كان آخرها أغنية "اسلمي يا مصر"، التي لاقت صدى كبيرا بعد نزولها مباشرة.

وأضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن سبب انتشار الأغنية في وقت قصير، يرجع إلى ارتباطها في أذهان الناس بطفولتهم.

وأكمل: "النشيد ده له قصص كثيرة معايا، ومن زمان بحبه وكل مرة بسمعه بحس جسمي بيقشعر"، مؤكدًا أنه كان يتمنى غناء هذا النشيد بصوته منذ فترة.

وتابع: "الغنوة مأخدتش مننا 24 ساعة، وكان الجو حليفنا برضه"، مشيرًا إلى أن مشروعه الحالي هو إعادة الأغاني التراثية القديمة مرة أخرى حتى يسترجعها الناس ويتذكرون طفولتهم وذكرياتهم الجميلة المرتبطة بهذه الأغاني.

وواصل: "بنعمل للأغاني دي تحلين خفيف وبسيط على البيانو نظرًا لظروف كورونا وصعوبة التجمع، ورغم إننا معملناش توزيع حماسي لـ"اسملي يا مصر"، لكني غنيتها ببساطة وإحساس وصل للمصريين، ولاقت نجاحا كبيرا".

وأوضح أن سبب تنزيل "اسملي يا مصر" في هذا التوقيت، شعوره بالغيرة تجاه بلده مصر، معقبًا: "مش عارف ليه كل الناس مستقصدة مصر، وحسيت وقتها كأن مصر البنت اللي أنا بحبها وبعشقها اللي شايف الناس كلها مستقصداها ولازم أدافع عنها".

واستكمل: "هيجمعني بزوجتي هبة مجدي أعمال فنية كثيرة الفترة القادمة،" ولم يصرح عن طبيعة الأعمال قائلًا: "خليها مفاجآت".

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