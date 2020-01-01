«التعليم» تصدر بيانًا بشأن نظام الصفين الأول والثاني الثانوي لأبنائنا بالخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا ردا على استفسارات أولياء أمور أبنائنا بالخارج التي تم إرسالها للمكتب الثقافي بشأن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهي كما يلي:- يتم التحاق الطلاب المتقدمين للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام أبنائنا في الخارج وفقا لنظام الأعوام السابقة، حيث إن طلاب أبنائنا في الخارج هم طلاب منازل.- يحق لطلاب الصف الثالث الإعدادي (أبناؤنا في الخارج)، الالتحاق بالمرحلة الثانوية بمدارس مسار المنهج المصري بالسعودية وفقا للنظام المتبع بالمملكة العربية السعودية دون التقيد بقواعد تنسيق القبول، حيث يتم معاملة تلك المدارس معاملة المدارس الخاصة بجمهورية مصر العربية.كانت تم تداول شائعة عدم وجود الصفين الأول والثاني الثانوي لأبنائنا بالخارج.