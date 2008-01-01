وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح

النشر".



وأضاف الطويسي: "يعد رحيل فركوح خسارة لقامة كبيرة للحركة الثقافية وصناعة النشر وحقل الترجمة التي قدم فيها العديد من العناوين المهمة للقارئ العربي".



وفركوح من مواليد عمّان عام 1948، حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية، مؤسّس ومدير عام دار أزمنة للنشر، صدرت له كتب كثيرة بما فيها الروايات والقصص القصيرة. ومنها: قامات الزبد، من يحرث البحر، طيور عمان تحلق منخفضة، ميراث الأخير، أعمدة الغبار أرض اليمبوس التي ترشحت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية عام 2008 في دورتها الأولى، وله عدد من المؤلفات التي تتصل بالمعرفة والترجمة والحوارات، ومنها: الكتابة عند التخوم، الكاتب علامة سؤال، بيان الوعي المستريب الذي تناول فيه العلاقة بين السياسي والثقافي.



شارك في تحرير مجلة المهد الثقافية، وشارك الشاعر طاهر رياض العمل في إدارة دار منارات للنشر، وأسس دار أزمنة للنشر والتوزيع عام 1992، وكتب في عدد من الدوريات العربية والصحف المحلية والعربية.



يشار إلى أنه من مؤسسي اتحاد الناشرين الأردنيين، وهو عضو هيئة إدارية في عدد من الدورات لرابطة الكتاب الأردنيين، وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب.

نعى وزير الثقافة الأردني د. باسم الطويسي، الروائي والقاص والمترجم والناشر الأردني إلياس فركوح الذي توفي عصر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 72 عامًا.وقال الطويسي في بيان صحفي: "سيرة الراحل وحضوره في المشهد الثقافي الأردني والعربي، ودوره في إغناء المكتبة العربية ودوره الريادي في حمل مسئولية