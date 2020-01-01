وفد «القومي لحقوق الإنسان» يناقش مع مساعدي وزير الداخلية أوضاع السجون

التقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، مساعدى وزير الداخلية لقطاعي مصلحة السجون وحقوق الإنسان اللواء هشام البرداعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.وناقش الوفد مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة فى إطار التصدي لجائحة كورونا داخل السجون، وقضايا حقوق الإنسان للسجناء فى ظل الجائحة، واستمع الوفد الذي ضم من أعضاء المجلس الدكتور نيفين مسعد، والدكتور حافظ أبوسعدة، والدكتور ياسر عبدالعزيز، ومحمد عبدالعزيز- رئيس مكتب الشكاوي، ومن الأمانة الفنية للمجلس نبيل شلبي، إلى شرح مستفيض من اللواء هشام البرداعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عن الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر النزلاء بالسجون بتداعيات جائحة كورونا، والآليات المتبعة في هذا الصدد، مشددًا على فعالية هذه الإجراءات "بشكل انعكس فى عدم وجود حالات وفيات أو إصابات بين السجناء".وعرض وفد المجلس عقد بروتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فى القطاعين، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين فيما يخص متابعة الشكاوى وتوفير الردود المناسبة عليها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.