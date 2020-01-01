تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا ببني سويف (صور)

أعلنت مديرية صحة بنى سويف، الأربعاء، تعافى 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمُستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.وأثنى محافظ بني سويف على الجهد الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بمستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص ليَضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.