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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس المعاهد الأزهرية: لا شكاوى من مادة التفسير اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:13 م
الشيخ على خليل
الشيخ على خليل
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أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان مادة التفسير للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، مر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.

وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالشهادة الثانوية اليوم الأربعاء - بأن هناك لجانا منعقدة في نهاية كل امتحان لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات بعد كل مادة، والتعامل بشكل فوري بما يتناسب مع المستوى العام للطلاب ومصلحتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، رصدت اليوم حالتي غش إلكتروني، و9 حالات غش ورقي، بالإضافة إلى عدد من حالات الإخلال بورقة الامتحان من شطب وتمزيق ورقة إجابة، وامتناع عن الكتابة، موضحا أنه تم قبول عذر 4 أعضاء من اللجان لظروف صحية، وإلغاء ندب 5 أعضاء و4 إداريين و2 عمال.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

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