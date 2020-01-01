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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: 3 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:10 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محليّة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الإصابات الجديدة كانت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (1 من قطر، و1 من تركيا)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري من السعودية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1201 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 5663 فحصًا مخبريًّا.

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