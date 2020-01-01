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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد ورشة عمل حول استراتيجية الفصول المتحركة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:10 م
نبوي باهي وكيل وزارة
نبوي باهي وكيل وزارة التربية
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انطلاق ورشة عمل حول استراتيجية الفصول المتحركة بمدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات، بحضور أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وسامي كريم مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والفئة المستهدفة من مديري مدارس المرحلة الإعدادية ومسئولي الجدول والتدريب والجودة.

وأكد باهي، أن ورشة العمل تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتقوم فكرتها على أن تكون هناك قاعة دراسية ثابتة خاصة بمعلم المادة على أن يقوم بتهيأتها حسب متطلبات طرق التدريس؛ ليأتي إليه الطلاب لتلقي العلم فيما يعرف بانتقال الملكية الأدبية للفصل من الطلاب إلى المعلم.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل دور المعلم واهتمامه بقاعة الدراسة الخاصة به مما يخلق مجالا تنافسيا بين المعلمين وكذلك تنشيط الطلاب ذهنيا ورياضيا أثناء الانتقال بين القاعات الدراسية؛ مما يساعد على تحسين مستوى الانتباه والاستيعاب لديهم وأخيرا كسر رتابة الطرق التعليمية المعتادة.

ولفت إلى أنه بدأت بالفعل عملية تجهيز كافة فصول مدارس المرحلة الإعدادية بكل الوسائل التعليمية المتطورة الداعمة للعملية التعليمية، مثل السبورات التفاعلية ووسائل العرض والإيضاح لسهولة تبسيط المادة وأهدافها للطلاب ولزيادة تفاعل الطلاب مع المعلم أثناء تدريس المادة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر مجهودات العاملين بالمدرسة ويعظم دور الإشراف اليومي لمتابعة عملية انتقال الطلاب بين القاعات الدراسية للمواد المختلفة في سهولة ويسر، وهو أمر ليس بجديد على معلمي بورسعيد، متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
نبوي باهي وكيل وزارة التربية
نبوي باهي وكيل وزارة التربية
نبوي باهي وكيل وزارة التربية
نبوي باهي وكيل وزارة التربية

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