رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد من إصابات كورونا خلال 4 أشهر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:07 م
كورونا في مقاطعة
كورونا في مقاطعة أونتاريو
أ ش أ
طباعة
أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 102 حالة جديدة لفيروس كوفيد-19، وهو أقل عدد من الإصابات الجديدة منذ 25 مارس الماضي.

ويشير إعلان اليوم إلى استمرار الاتجاه النزولي للحالات الجديدة للجائحة في المقاطعة الرئيسية في كندا.

وأبلغت المقاطعة عن 111 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء، و116 حالة يوم الإثنين، و129 يوم الأحد، و130 يوم السبت، ليصل بذلك متوسط حالات الإصابة الجديدة خلال خمسة أيام إلى 118 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، عن أن حكومته لديها خطة للتعامل مع موجة ثانية من كوفيد-19 هذا الخريف، وهو تعهد يأتي في الوقت الذي تحذر فيه مستشفيات أونتاريو من أن الزيادة قد تأتي مع حلول موسم الإنفلونزا.

وقال فورد إنه كان يتشاور مع مسئولي الصحة الإقليميين بشأن الخطة، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية أو متى سيتم الإعلان عنها.

وقال "لدينا خطة سيتم طرحها ونحن مستعدون" "نحن أفضل 100 مرة، وأكثر استعدادا الآن في مجال الرعاية الصحية ومعدات الوقاية الشخصية ولكن لا يمكننا أبدا أن نتخلى عن حذرنا."

موضوعات متعلقة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

القصة الكاملة لهجوم الرجل الأخضر على مدينة الإنتاج الإعلامى بـ«سنجة»

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

إثيوبيا تتراجع وتنفى بدء ملء سد النهضة

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

«وقعت القهوة على ثوبها الباريسي».. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ في مصر

المصرية للاتصالات.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020.. الاستعلام وطرق السداد

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح

صدور الطبعة المصرية من أخر ترجمات علماني «سفينة نيرودا» لإيزابيل الليندي

«دار العربى» تنشر الترجمة العربية لرواية «مصنع الأحذية»

«الزيات» تصدر المجموعة القصصية «العالم الثالث عشر»