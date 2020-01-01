مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد من إصابات كورونا خلال 4 أشهر

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 102 حالة جديدة لفيروس كوفيد-19، وهو أقل عدد من الإصابات الجديدة منذ 25 مارس الماضي.ويشير إعلان اليوم إلى استمرار الاتجاه النزولي للحالات الجديدة للجائحة في المقاطعة الرئيسية في كندا.وأبلغت المقاطعة عن 111 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء، و116 حالة يوم الإثنين، و129 يوم الأحد، و130 يوم السبت، ليصل بذلك متوسط حالات الإصابة الجديدة خلال خمسة أيام إلى 118 حالة.يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، عن أن حكومته لديها خطة للتعامل مع موجة ثانية من كوفيد-19 هذا الخريف، وهو تعهد يأتي في الوقت الذي تحذر فيه مستشفيات أونتاريو من أن الزيادة قد تأتي مع حلول موسم الإنفلونزا.وقال فورد إنه كان يتشاور مع مسئولي الصحة الإقليميين بشأن الخطة، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية أو متى سيتم الإعلان عنها.وقال "لدينا خطة سيتم طرحها ونحن مستعدون" "نحن أفضل 100 مرة، وأكثر استعدادا الآن في مجال الرعاية الصحية ومعدات الوقاية الشخصية ولكن لا يمكننا أبدا أن نتخلى عن حذرنا."